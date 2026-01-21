;

Exgoleador de Audax Italiano llega a la Primera B: sorpresa en el mercado de fichajes

Deportes Copiapó se reforzó con un experimentado delantero.

Daniel Ramírez

Exgoleador de Audax Italiano llega a la Primera B: sorpresa en el mercado de fichajes / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Deportes Copiapó dio un sorpresivo golpe en el mercado de fichajes de la Primera B. El “León de Atacama” anunció como nuevo refuerzo al atacante argentino Lautaro Palacios, exgoleador de Audax Italiano.

“El delantero llega por toda la temporada 2026, tras jugar las últimas 5 temporadas en Audax Italiano, con pasos por Arabia Saudita, San Felipe y Coquimbo Unido. Ya entrena bajo las órdenes de Héctor Almandoz”, informó el cuadro norteño en sus redes sociales.

Palacios fue el máximo artillero de los “itálicos” en 2021 y 2022. Después de sus buenas campañas con el elenco de La Florida, el jugador fue fichado por Al Adalah de Arabia Saudita, para luego volver a Audax en 2024.

Ahora, el delantero de 30 años se transforma en el séptimo refuerzo de Deportes Copiapó, que ya incorporó a Nicolás Temperini, Iván Ledezma, Jorge Ortiz, Damián Sáez, Nozomi Kimura y Gastón Pérez para la temporada 2026.

