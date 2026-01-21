Golpe inesperado en Colo Colo: refuerzo se perderá las primeras dos fechas del torneo por esta insólita razón

Colo Colo cerrará este miércoles su gira por Uruguay cuando enfrente a Peñarol, en su último amistoso por la Serie Río de La Plata. Tras ello, el “Cacique” retornará a Chile para preparar su estreno en el Campeonato Nacional 2026, donde se medirá ante Deportes Limache el sábado 31 de enero en Valparaíso.

Sin embargo, el equipo de Fernando Ortiz deberá afrontar su primer partido por el torneo local con la inesperada baja de uno de sus refuerzos. Se trata del defensor uruguayo Javier Méndez, quien se perderá el partido contra el cuadro tomatero y tampoco podrá jugar la segunda fecha de la Liga de Primera.

¿La razón? Según pudo confirmar ADN Deportes, el central charrúa arrastra una sanción de tres fechas de su anterior paso por Peñarol. Esta data del pasado 23 de noviembre en el marco de la final ida ante Nacional, donde el jugador fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

En esa ocasión, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) castigó a Méndez con tres fechas de suspensión, al tipificar su conducta como “juego brusco” por acumulación de tarjetas y “desobediencias e injurias” tras insultar al árbitro Javier Burgos.

Normalmente, una expulsión en otro campeonato no se arrastra cuando un jugador cambia de país. No obstante, en este caso la sanción sí es aplicable, ya que el castigo fue ratificado oficialmente por la AUF y quedó registrado como una suspensión pendiente.

Al momento de su inscripción en Chile, la ANFP debe revisar el historial disciplinario del futbolista y, al constatar una sanción vigente informada formalmente, está obligada a hacerla cumplir. Se trata de una exigencia reglamentaria entre federaciones para evitar que un jugador eluda sanciones cambiando de país.

La buena noticia es que Javier Méndez ya cumplió su primer partido de sanción en la final de vuelta contra Nacional, por lo que ahora solo le resta cumplir los otros dos compromisos con la camiseta de Colo Colo ante Deportes Limache y Everton.