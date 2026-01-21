;

¿Llegarán más refuerzos? Manuel Mayo aclara la situación de la U en el mercado tras fichar a Lucero

El gerente deportivo de los azules se mostró contento con el plantel que armaron y dejó un claro aviso sobre la opción de sumar otra incorporación.

Daniel Ramírez

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, habló este miércoles y aclaró la situación del club en el mercado de pases tras la llegada del último refuerzo, Juan Martín Lucero.

“Tenemos el plantel que queríamos, estamos muy contentos. Los refuerzos que llegaron fueron los jugadores que planificamos con Paqui (Meneghini), con los perfiles que queríamos. Pero eso no quita que podamos incorporar más jugadores”, partió señalando Mayo en conferencia de prensa.

“Los partidos amistosos que hemos jugado y los que nos faltan por jugar sirven para seguir evaluando y ver si falta algo en alguna posición. Dejamos la puerta abierta, pero teniendo claro que estamos muy felices por el plantel que tenemos”, aseguró.

“Si hay alguna salida de un jugador que no teníamos planificado que salga, lógicamente haremos todos los esfuerzos por reemplazarlo”, comentó sobre la posible partida de Lucas Assadi al extranjero.

En la misma línea, indicó que “Lucas (Assadi) es un jugador muy importante para el proyecto deportivo, para Meneghini y para conseguir los objetivos. Nosotros contamos con él. Han llegado ofertas concretas, pero hasta ahora ninguna ha sido satisfactoria para todas las partes”.

“El club lo valora en un monto y el jugador tiene ciertas aspiraciones económicas y deportivas. Entonces, para que se dé una salida, todas las partes tienen que estar de acuerdo”, agregó Manuel Mayo sobre el volante de 22 años.

Por último, el gerente deportivo de la U descartó la búsqueda de un lateral izquierdo para el equipo. “No hemos preguntado por ningún lateral, no hay ningún sondeo ni negociaciones”, concluyó.

