VIDEOS. ¡Partidazo en la Supercopa! La UC remonta de forma épica ante Huachipato para meterse en la final del torneo

En el primer encuentro del 2026 , se vivió uno de los mejores espectáculos del último tiempo en el fútbol chileno.

Javier Catalán

Foto: @cruzados

Foto: @cruzados

La temporada 2026 del fútbol chileno tuvo su flamante estreno este martes, con la primera semifinal de la Supercopa 2025 jugada en Viña del Mar.

En el primer partido oficial del año, ya se vivió uno de los mayores espectáculos en mucho tiempo, con Universidad Católica instalándose en la final del torneo tras una épica remontada ante Huachipato.

Si bien fue la UC la que comenzó dominando las acciones en el Estadio Sausalito, teniendo una clara opción en un cabezazo de Fernando Zampedri, fueron los de Talcahuano los encargados de abrir el marcador con su goleador, Lionel Altamirano (39′), quien, tras una serie de rebotes en el área, recibió el balón prácticamente sin oposición para marcar.

Tras irse al descanso en desventaja, Daniel Garnero ajustó las piezas y los cruzados salieron al segundo tiempo con otro ímpetu, lo que les permitió encontrar el empate tempranamente en los pies de Zampedri (55′), quien aprovechó un error del arquero “acerero” para poner el 1-1.

Cuando nuevamente los de la precordillera eran superiores en el trámite, tras un contraataque, Cris Martínez consiguió un penal tras una mano de Daniel González, el cual fue transformado en gol nuevamente por Altamirano (67′) para los campeones de la Copa Chile.

Sin embargo, Universidad Católica no pretendía darse por vencida tan rápido y, cuando parecía que la desventaja podía afectarlos, apareció Clemente Montes (74′) para igualar el marcador una vez más.

Cuando parecía que todo se definía en los penales, en una de las últimas jugadas del encuentro, llegó la fiesta para la UC y como no podía ser de otra forma, fue Fernando Zampedri (90+1′) el encargado de poner el 3-2 en la agonía.

Además, en el último segundo del encuentro, cuando ya Huachipato se encontraba totalmente volcado al ataque buscando el milagro, llegaría el remate de los cruzados, con Justo Giani (90+6′) poniendo el 4-2-

Coquimbo Unido y Deportes Limache definirán al segundo finalista este miércoles 21 de enero a partir de las 19:00 horas, también en el Estadio Sausalito.

