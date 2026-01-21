Lucero no menciona a Colo Colo en su presentación en la U de Chile: valoró el “trabajo fino” de un jugador azul para su llegada / Universidad de Chile

Este miércoles, Juan Martín Lucero fue presentado públicamente en el Centro Deportivo Azul como nuevo jugador de la U de Chile, valorando la negociación para destrabar su salida de Fortaleza.

“Fueron varias charlas, casi todos los días. Manuel Mayo se portó como un señor desde el primer momento. Fue una negociación muy difícil; era complicado salir de Fortaleza. Con mucha paciencia logramos que se destraben”, comentó en conferencia de prensa.

El “Gato”, eso sí, reconoció que hubo un factor clave para su llegada a la U de Chile. “El trabajo fino lo hizo Matías Zaldivia. Me venía diciendo que viniera, hace seis meses me mandó un mensaje diciéndome que me esperaba en diciembre acá (...) Me escribió más que mi novia, preguntándome que cuándo venía”, dijo, también valorando el presente del club.

“Como soy amigo de Zaldivia y Leandro Fernández, seguí mucho su campaña. Siempre juegan con 40 mil personas y eso es motivador para cualquier jugador. Espero vivir ese momento en persona”, enfatizó.

El “no” a Colo Colo

Como era esperable, Juan Martín Lucero fue consultado en varias ocasiones por su paso en el cuadro albo, pero él se descartó rápidamente.

“No voy a hablar de mi pasado, es un momento que quedó atrás, por respeto a la U y mis compañeros (...) No voy a mencionar mucho el tema. Hay que mirar para el frente. Llegar a un club grande me genera mucha motivación, vengo a representarlo de la mejor manera y dejar todo por la camiseta, como siempre donde jugué”, dijo el atacante, profundizando más en torno al litigio que tuvo con los albos tras su salida a Fortaleza.

“Si el TAS falló a mi favor, hay un porqué. No estuve errado en lo que hice. Me considero una persona de palabra. A la U le di mi palabra, Manuel Mayo me dijo que tenía miedo que negociara con otros equipos, pero yo le insistí”, explicó, junto con defender su presente más allá de su irregular 2025 en Fortaleza.

“El último año no fue como los dos primeros, pero hice casi 60 goles en tres años. Tomo mi rendimiento como positivo. Vengo a reencontrarme con un fútbol que ya conozco, con un club grande, que me da la posibilidad de volver a demostrar mis dos primeros años en Fortaleza”, cerró Juan Martín Lucero.