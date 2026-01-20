Loyola se despide de Independiente y el club ratifica las cifras del traspaso: “Quiero seguir creciendo aún más”

Felipe Loyola, que el último tiempo ha sido una pieza fundamental tanto para Independiente de Avellaneda como para la selección chilena, mostrando un buen nivel y siendo uno de los pocos aprobados en las clasificatorias a la Copa del Mundo a la que Chile no clasificó, dará un nuevo paso en su carrera.

Esto luego que el “Rey de Copas” hizo oficial el fichaje del lateral derecho por el Pisa Sporting Club de Italia.

En un principio, se había estimado que el traspaso tenía un cargo de 1.5 millones de euros, pero finalmente “los rojos” confirmaron que fue por €1.3 millones, más un bono adicional de €200.000 sujeto al cumplimiento de objetivos.

El acuerdo incluye una obligación de compra de €5.5 millones por el 70% del pase, que se activará en caso de que el jugador dispute al menos cinco partidos con el conjunto italiano. Además, se pactó una opción de compra por el 30% restante, tasada en €4.250.000.

El seleccionado nacional en sus casi dos años en Argentina jugó un total de 62 partidos, marcó 11 goles y dio 7 asistencias. El lateral de 25 años se adueñó de la banda derecha, siendo titular indiscutido por su técnico Gustavo Quinteros, lo cual le valió su pase al futbol italiano.

El Pisa actualmente marcha en el puesto 19 de la Serie A, corriendo un serio riesgo de perder la categoría.

La despedida de Felipe Loyola

Con un sentido comunicado en redes sociales, el seleccionado nacional agradeció el cariño que le brindaron en su paso por Argentina compañeros, cuerpo técnico, staff e hinchas.

“Llegó el momento de despedirme de esta gran institución, la cual me recibió y marcó un antes y un después en mi carrera“, culminó en su escrito. Vine a un país futbolero como Argentina siendo un joven futbolista extranjero con muchos sueños de progresar en mi carrera profesional. Hoy culmino esta etapa con la sensación de querer seguir creciendo aún más como jugador y como persona”, planteó en su Instagram.

“Independiente me dio la posibilidad de sentir cosas que nunca voy a olvidar y que siempre las llevaré conmigo. Se me eriza la piel cuando recuerdo el “Chileno, Chileno” en el Libertadores de América con mi familia y mis amigos presentes. Sepan que siempre me brindé al 100% por este club", concluyó Felipe Loyola.