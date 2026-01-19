;

La selección chilena vuelve a la cancha: FIFA anuncia dónde y contra quiénes jugará en marzo

Revisa cuáles serán los rivales de La Roja en el marco del FIFA Series.

Damián Riquelme

La selección chilena vuelve a la cancha: FIFA anuncia dónde y contra quiénes jugará en marzo

La selección chilena vuelve a la cancha: FIFA anuncia dónde y contra quiénes jugará en marzo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena masculina no logró clasificar al Mundial 2026, quedando fuera del torneo tras una irregular campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, lo que selló anticipadamente su eliminación y prolongó su ausencia por al menos 16 años en una cita planetaria.

En el contexto de un calendario cada vez más apretado para los países, FIFA anunció en noviembre de 2025 la creación del “FIFA Series 2026“, torneo que busca enfrentar a equipos de distintas confederaciones “para impulsar su desarrollo deportivo y organizativo”, entre los cuales se cuenta La Roja.

Revisa también:

ADN

Este lunes, el ente rector del balompié mundial oficializó la lista de selecciones participantes, sedes y grupos. Este torneo reunirá a 48 selecciones masculinas y femeninas de las seis confederaciones durante las fechas internacionales de marzo y abril.

El certamen estará compuesto por doce grupos de cuatro equipos, distribuidos en nueve grupos masculinos y tres femeninos, y contará con 11 federaciones anfitrionas.

En la categoría masculina, los países anfitriones serán Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán, mientras que en la categoría femenina las sedes serán Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

Cabe recalcar que cinco selecciones masculinas que competirán en la FIFA Series 2026, Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán, ya están clasificadas a la próxima Copa del Mundo, lo que refuerza el valor competitivo del torneo.

En el caso de Chile, enfrentará a dos de aquellos equipos mundialistas, Cabo Verde y Nueva Zelanda, además de Finlandia. El país oceánico albergará estos encuentros, cuyas fechas definitivas en marzo serán comunicadas en los próximos días por FIFA.

Revisa aquí el listado de los grupos

Fútbol masculino

- Australia (anfitrión), Camerún, RP China y Curasao.

- Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona y Santa Lucía.

- Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón y San Cristóbal y Nieves.

- Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait y Namibia.

- Cabo Verde, Chile, Finlandia y Nueva Zelanda (anfitrión).

- Samoa Estadounidense, Guam, Puerto Rico (anfitrión) e Islas Vírgenes Estadounidenses.

- Estonia, Granada, Kenia y Ruanda (anfitrión).

- Aruba, Liechtenstein, Macao y Tanzania (sede en Ruanda).

- Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión) y Venezuela.

Fútbol femenino

- Brasil (anfitrión), Canadá, República de Corea y Zambia.

- Costa de Marfil (anfitrión), Selección de la CAF, Pakistán y Turcas y Caicos.

- RD del Congo, Nepal, Selección de la OFC y Tailandia (anfitrión).

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad