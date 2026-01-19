La selección chilena vuelve a la cancha: FIFA anuncia dónde y contra quiénes jugará en marzo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena masculina no logró clasificar al Mundial 2026, quedando fuera del torneo tras una irregular campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, lo que selló anticipadamente su eliminación y prolongó su ausencia por al menos 16 años en una cita planetaria.

En el contexto de un calendario cada vez más apretado para los países, FIFA anunció en noviembre de 2025 la creación del “FIFA Series 2026“, torneo que busca enfrentar a equipos de distintas confederaciones “para impulsar su desarrollo deportivo y organizativo”, entre los cuales se cuenta La Roja.

Este lunes, el ente rector del balompié mundial oficializó la lista de selecciones participantes, sedes y grupos. Este torneo reunirá a 48 selecciones masculinas y femeninas de las seis confederaciones durante las fechas internacionales de marzo y abril.

El certamen estará compuesto por doce grupos de cuatro equipos, distribuidos en nueve grupos masculinos y tres femeninos, y contará con 11 federaciones anfitrionas.

En la categoría masculina, los países anfitriones serán Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán, mientras que en la categoría femenina las sedes serán Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

Cabe recalcar que cinco selecciones masculinas que competirán en la FIFA Series 2026, Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán, ya están clasificadas a la próxima Copa del Mundo, lo que refuerza el valor competitivo del torneo.

En el caso de Chile, enfrentará a dos de aquellos equipos mundialistas, Cabo Verde y Nueva Zelanda, además de Finlandia. El país oceánico albergará estos encuentros, cuyas fechas definitivas en marzo serán comunicadas en los próximos días por FIFA.

Revisa aquí el listado de los grupos

Fútbol masculino

- Australia (anfitrión), Camerún, RP China y Curasao.

- Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona y Santa Lucía.

- Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón y San Cristóbal y Nieves.

- Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait y Namibia.

- Cabo Verde, Chile, Finlandia y Nueva Zelanda (anfitrión).

- Samoa Estadounidense, Guam, Puerto Rico (anfitrión) e Islas Vírgenes Estadounidenses.

- Estonia, Granada, Kenia y Ruanda (anfitrión).

- Aruba, Liechtenstein, Macao y Tanzania (sede en Ruanda).

- Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión) y Venezuela.

Fútbol femenino

- Brasil (anfitrión), Canadá, República de Corea y Zambia.

- Costa de Marfil (anfitrión), Selección de la CAF, Pakistán y Turcas y Caicos.

- RD del Congo, Nepal, Selección de la OFC y Tailandia (anfitrión).