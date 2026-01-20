;

En sequía goleadora y un pasado exitoso en Chile: los números con que Juan Martín Lucero llega a la U de Chile

El delantero argentino arriba al cuadro azul luego de un amargo 2025 en Fortaleza.

Damián Riquelme

Este martes por la mañana, Universidad de Chile oficializó, después de tantos rumores, el fichaje de Juan Martín Lucero, luego de que arribara a Santiago este lunes por la tarde desde Brasil.

El delantero argentino fue formado en Defensa y Justicia e hizo su debut en el año 2010. Luego, tuvo pasos por Independiente, Johor Darul Takzim de Malasia, Tijuana, cesiones por Godoy Cruz, nuevamente Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield y la posterior compra de su pase por parte de Colo Colo a cambio de 1 millón de euros.

Lucero llegó a Macul con 30 años tras el llamado de Gustavo Quinteros, estuvo con los “albos” solamente una temporada, en donde se logró ganar la titularidad y la confianza del técnico. Alcanzó a jugar 39 partidos, en los cuales completó 24 goles y 6 asistencias.

En enero de 2023, el jugador anunció su deseo de abandonar Colo Colo debido a una oferta proveniente del fútbol brasileño, haciendo uso de una cláusula de penalidad incluida en el contrato. Tras el anuncio, el “popular” indicó que el jugador no tenía cláusula de salida, por lo que anunciaron la presentación de acciones legales contra el jugador.

Finalmente, en enero de 2023, fue anunciado como nuevo jugador de Fortaleza de la Serie A brasileña, con un contrato hasta diciembre de 2025. En la última temporada con el “León del Pici”, Lucero no logró encajar del todo: a pesar de haber jugado 51 partidos, solo marcó 11 goles. De hecho, su último tanto oficial lo anotó hace ocho meses, en mayo del año pasado, con un doblete ante Juventude.

Tras la llegada del nuevo técnico al banco de Universidad de Chile, Francisco “Paqui” Meneghini, se interesó inmediatamente por los servicios del argentino, que luego de muchos rumores pudo llegar al CDA.

A lo largo de toda su carrera, el “Gato” Lucero acumula 472 partidos, con 141 goles y 39 asistencias. Ahora, buscará seguir ampliando sus estadísticas con la camiseta del “Romántico Viajero”.

