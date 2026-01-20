La Primera B ya tiene fixture: ANFP confirma cuándo se jugarán todas las fechas de la Liga de Ascenso 2026

Durante la jornada de este martes, la ANFP dio a conocer oficialmente el fixture del torneo de Primera B 2026.

Este año, la Liga de Ascenso comenzará el fin de semana del 22 de febrero con el desarrollo de la fecha 1. El campeonato concluirá el domingo 1 de noviembre, con la disputa de la jornada 30.

La primera rueda de la Primera B se jugará hasta el 7 de junio y luego habrá un parón por el Mundial de la FIFA. La segunda rueda del torneo iniciará el 19 de julio.