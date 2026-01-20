La Primera B ya tiene fixture: ANFP confirma cuándo se jugarán todas las fechas de la Liga de Ascenso 2026
El torneo comenzará el fin de semana del 22 de febrero.
Durante la jornada de este martes, la ANFP dio a conocer oficialmente el fixture del torneo de Primera B 2026.
Este año, la Liga de Ascenso comenzará el fin de semana del 22 de febrero con el desarrollo de la fecha 1. El campeonato concluirá el domingo 1 de noviembre, con la disputa de la jornada 30.
La primera rueda de la Primera B se jugará hasta el 7 de junio y luego habrá un parón por el Mundial de la FIFA. La segunda rueda del torneo iniciará el 19 de julio.
Revisa a continuación el fixture completo de la Liga de Ascenso 2026
