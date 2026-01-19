Pablo Galdames está a detalles de dejar Independiente y volver a Europa: negociaciones avanzadas

Independiente de Avellaneda era uno de los equipos internacionales con más chilenos en su plantilla, pero en los últimos días ha comenzado a desprenderse de ellos.

Si primero fue Felipe Loyola quien dejó el “Rojo” para ir al Pisa de la Serie A de Italia, ahora sería Pablo Galdames el que tiene los días contados en el “Rey de Copas”.

Según reportó el periodista argentino Germán García Grova, el Burgos, de la Segunda División de España, tiene negociaciones avanzadas para quedarse con el volante de 29 años. De hecho, ya se estaría trabajando en la rescisión de su contrato con Independiente para que llegue libre a Europa.

El formado en Unión Española había logrado ser importante en el cuadro argentino cuando aún era dirigido por Julio Vaccari, pero con el arribo de Gustavo Quinteros fue perdiendo minutos en la rotación.

Ahora, con su llegada al Burgos a punto de cerrarse, Pablo Galdames vivirá su tercera experiencia en el Viejo Continente, luego de haber pasado por Genoa y Cremonese en Italia.