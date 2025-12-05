ANFP define al ganador de la licitación para transmitir los partidos de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2030 / Marcelo Hernandez

Durante esta semana, en ADN Deportes te contamos de las propuestas que manejaba la ANFP con tal de licitar los derechos de transmisión e imagen de la selección chilena con miras al proceso de Eliminatorias al Mundial 2030.

Había apremio en la ANFP para cerrar el proceso lo antes posible, pensando en el ejercicio económico de la corporación con miras al 2026.

Es así como este viernes salió humo blanco en Quilin: según información de ADN Deportes, Lions ganó la licitación de los derechos de la selección chilena.

Se trata de un conglomerado argentino fundado por los empresarios Daniel Tamborini y Martín Rey, “con el objetivo de convertirse en la empresa líder de Marketing Deportivo”, según consignan en su propio sitio web.

“Tenemos alianzas comerciales con agentes FIFA en Europa, América del Norte, Centroamérica/Caribe, Asia y Medio Oriente, lo que nos permite organizar partidos en cualquier lugar del mundo, bajo los mismos estándares internacionales de excelencia”, aseguran en Lions, de lo cual se han visto beneficiados en La Roja.

De hecho, esta empresa fue la que organizó la última gira de Chile en noviembre, con victorias de la selección chilena ante Rusia y Perú.

Cabe apuntar que, al no estar asociado a un canal, Lions será la encargada de vender los derechos de transmisión de La Roja ya sea para televisión abierta como por cable o streaming para el proceso al Mundial 2030.