;

ANFP define al ganador de la licitación para transmitir los partidos de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2030

Según información de ADN Deportes, una empresa trasandina se quedó con la mejor oferta entre los cuatro candidatos.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

ANFP define al ganador de la licitación para transmitir los partidos de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2030

ANFP define al ganador de la licitación para transmitir los partidos de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2030 / Marcelo Hernandez

Durante esta semana, en ADN Deportes te contamos de las propuestas que manejaba la ANFP con tal de licitar los derechos de transmisión e imagen de la selección chilena con miras al proceso de Eliminatorias al Mundial 2030.

Había apremio en la ANFP para cerrar el proceso lo antes posible, pensando en el ejercicio económico de la corporación con miras al 2026.

Revisa también:

ADN

Es así como este viernes salió humo blanco en Quilin: según información de ADN Deportes, Lions ganó la licitación de los derechos de la selección chilena.

Se trata de un conglomerado argentino fundado por los empresarios Daniel Tamborini y Martín Rey, “con el objetivo de convertirse en la empresa líder de Marketing Deportivo”, según consignan en su propio sitio web.

“Tenemos alianzas comerciales con agentes FIFA en Europa, América del Norte, Centroamérica/Caribe, Asia y Medio Oriente, lo que nos permite organizar partidos en cualquier lugar del mundo, bajo los mismos estándares internacionales de excelencia”, aseguran en Lions, de lo cual se han visto beneficiados en La Roja.

De hecho, esta empresa fue la que organizó la última gira de Chile en noviembre, con victorias de la selección chilena ante Rusia y Perú.

Cabe apuntar que, al no estar asociado a un canal, Lions será la encargada de vender los derechos de transmisión de La Roja ya sea para televisión abierta como por cable o streaming para el proceso al Mundial 2030.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad