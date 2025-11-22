Esteban Matus y su frustrada llegada a la U: “Preferí quedarme en Audax antes que ir a pelear un puesto de suplente” / Recreo Deportivo

Esteban Matus fue quien selló el triunfo de Audax Italiano sobre Everton, simbolizando un resurgir en su rendimiento en el ambivalente segundo semestre de los itálicos.

Todo tomando en cuenta que en el arranque de la segunda rueda ni siquiera jugó ante la chance de irse a la U de Chile, pero el jugador de 23 años se mantuvo en La Florida y, en diálogo con ADN Deportes, reconoció que él optó por seguir en el club.

“Tema superado. Elegí quedarme en Audax porque estábamos haciendo las cosas muy bien, yo con un muy buen nivel y primeros acá, en mi casa. Preferí quedarme antes que irme allá a pelear un puesto de suplente si es que el “Tucu” (Matías Sepúlveda) no se iba. Siempre he querido hacer las cosas bien acá“, recalcó, apuntando que pudo irse incluso si el ex O’Higgins no partía a Brasil, como finalmente ocurrió.

“Me dijeron que querían llevarme aunque no se fuera el “Tucu”, pero yo tomé la decisión de quedarme en Audax y seguir haciéndolo bien", comentó Esteban Matus, que reconoció lo complejo de estos meses tras rechazar a la U de Chile.

“Tuve que tener mucha cabeza, dedicarme solo a jugar. Era imposible no ver que sonabas en un club grande, intenté enfocarme. Bajé el nivel, pero pude retomarlo”, planteó, reconociendo que su interés está en dejar el equipo en el corto plazo.

“Estos colores siempre me han representado, pero quiero que mi carrera surja y eso implica que en algún momento implicará salir”, cerró Esteban Matus en ADN Deportes.