Nuevo problema para los azules: Audax Italiano denuncia a la U de Chile y exige el pago de millonario monto / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile sumó un nuevo problema. Esto porque Audax Italiano denunció al cuadro azul por el fallido traspaso del jugador Esteban Matus a mitad de año.

Según informó La Tercera, el elenco itálico presentó una queja formal ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP, órgano encargado de resolver conflictos económicos y de carácter patrimonial entre los clubes.

El equipo de La Florida reclama el monto que pactó con la U por el traspaso de Matus, quien finalmente no llegó al conjunto universitario. Dicha cifra corresponde a 800 mil dólares (cerca de 760 millones de pesos chilenos).

El próximo 30 de octubre se iniciará el proceso que enfrentará a ambos clubes. De acuerdo a la fuente citada, Esteban Matus, junto a su exrepresentante, Fernando Felicevich, y el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, están citados a declarar.

Vale recordar que a mitad de temporada el lateral izquierdo de Audax estuvo a detalles de firmar con Universidad de Chile, pero el fichaje se cayó porque no se concretó el traspaso de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil.