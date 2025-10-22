;

Nuevo problema para los azules: Audax Italiano denuncia a la U de Chile y exige el pago de millonario monto

El elenco itálico presentó una queja formal ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP, por el fallido traspaso de Esteban Matus a Universidad de Chile.

Daniel Ramírez

Nuevo problema para los azules: Audax Italiano denuncia a la U de Chile y exige el pago de millonario monto

Nuevo problema para los azules: Audax Italiano denuncia a la U de Chile y exige el pago de millonario monto / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile sumó un nuevo problema. Esto porque Audax Italiano denunció al cuadro azul por el fallido traspaso del jugador Esteban Matus a mitad de año.

Según informó La Tercera, el elenco itálico presentó una queja formal ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP, órgano encargado de resolver conflictos económicos y de carácter patrimonial entre los clubes.

El equipo de La Florida reclama el monto que pactó con la U por el traspaso de Matus, quien finalmente no llegó al conjunto universitario. Dicha cifra corresponde a 800 mil dólares (cerca de 760 millones de pesos chilenos).

Revisa también:

ADN

El próximo 30 de octubre se iniciará el proceso que enfrentará a ambos clubes. De acuerdo a la fuente citada, Esteban Matus, junto a su exrepresentante, Fernando Felicevich, y el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, están citados a declarar.

Vale recordar que a mitad de temporada el lateral izquierdo de Audax estuvo a detalles de firmar con Universidad de Chile, pero el fichaje se cayó porque no se concretó el traspaso de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad