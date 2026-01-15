Se confirma la salida de una de las figuras de la U: “Me voy con el orgullo de haberlo dado todo”

Matías Sepúlveda puso punto final a su etapa en Universidad de Chile. En medio de su inminente traspaso a Lanús, el jugador de 26 años se pronunció en sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje para despedirse del cuadro azul.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida”, comenzó el texto publicado por el ‘Tucu’, quien arribó a la U en 2024 y deja el club con un registro de 75 partidos, 8 goles, 10 asistencias y un título: la Supercopa 2025.

Luego, el ex O’Higgins agregó: “Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”.

“A mis compañeros, cuerpo técnico, área medica y todos los funcionarios que son fundamental para que funcione el club (coordinadores, ti@s de cocina, guardias, cancheros, utileros )“, continuó.

“Y a la institución Universidad de Chile, gracias por la confianza, el respeto y la oportunidad de ser parte de este club tan grande”, complementó Sepúlveda.

Por último, el polifuncional futbolista cerró diciendo: “Me voy con el orgullo de haberlo dado todo y con recuerdos que atesoraré para siempre. La U es y será siempre parte de mi vida. Gracias por tanto".