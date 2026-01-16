Deportes Limache sacude el mercado y ficha a dos mundialistas con La Roja: uno llega desde la U

Deportes Limache se ha transformado en uno de los grandes protagonistas del actual mercado de fichajes del fútbol chileno y ahora comunicó la llegada de tres nuevos refuerzos para la temporada 2026.

En primer lugar, el cuadro tomatero oficializó la incorporación de Benjamín Molina, defensa de 20 años que llega en calidad de préstamo desde O’Higgins de Rancagua, donde sumó tres partidos oficiales durante la pasada campaña.

Además de Molina, Limache anunció el fichaje de dos mundialistas con La Roja: el volante Flavio Moya y el extremo Vicente Álvarez, quienes representaron a Chile en la Copa del Mundo Sub 20 disputada el año pasado en nuestro país.

Moya llega al equipo de Víctor Rivero en calidad de préstamo desde Universidad de Chile, donde jugó 13 partidos y anotó un gol durante la temporada 2025. En tanto, Álvarez se incorpora desde Unión San Felipe, club en el que disputó 23 encuentros y marcó un gol en la Primera B.

Con esto, Deportes Limache suma 15 refuerzos para la temporada 2026, en una plantilla que ya cuenta con nombres de peso Joaquín Montecinos, Gonzalo Sosa, Ramón Martínez, César Fuentes y Facundo Marín.