La condición que puso el partido de Kaiser para reconsiderar participar en el gobierno de Kast

A cuatro días de que el presidente electo José Antonio Kast dé a conocer su equipo ministerial, el diseño del futuro gobierno sigue en ajuste y bajo presión.

En ese contexto, el Partido Nacional Libertario (PNL) volvió a marcar distancia del Ejecutivo entrante, aunque dejó abierta —con condiciones— la posibilidad de reevaluar su negativa inicial.

El escenario se reactivó luego de que Kast decidiera bajar el nombre del periodista y exejecutivo de CMPC, Guillermo Turner, quien estaba considerado para asumir en el Ministerio de Defensa. Este cambio fue interpretado en el mundo libertario como una señal de corrección del diseño original del gabinete.

Así lo planteó el presidente del PNL, Johannes Kaiser, quien afirmó que “siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”, sugiriendo que el partido podría revisar su postura si el contexto político se modifica.

“Una propuesta formal, completa y transparente”

No obstante, desde la colectividad subrayaron que, hasta ahora, no existen acercamientos formales.

El vicepresidente del PNL, Hans Marowski, sostuvo que “para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa”, lo que —según explicó— implica “una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza”.

Marowski recalcó además que la decisión del partido se adoptó “en base a una oferta concreta” y que el equipo de Kast “conoce perfectamente cuáles son nuestros ejes de apoyo institucional”.

En esa línea, zanjó que “hasta ahora no ha existido ningún contacto en ese sentido y el único canal válido para cualquier conversación es a través del presidente del partido”.