Carta de profesor pone de “ejemplo” a autoridades y se viraliza: “Cómo les explico a mis estudiantes la importancia del respeto...”

Una carta publicada en la sección Cartas al Director de El Mercurio generó amplio debate en redes sociales durante las últimas horas, luego de que un profesor cuestionara el impacto que tienen las conductas de autoridades y figuras públicas en la convivencia escolar y en la formación de los estudiantes.

El autor del texto es Helbert Donoso, profesor de lenguaje en un colegio de Pedro Aguirre Cerda, quien expresó su frustración frente al clima de confrontación y agresividad que, según plantea, se ha normalizado en la esfera pública.

En su reflexión, el docente plantea una pregunta que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales: “¿Cómo les explico a mis estudiantes la importancia del respeto, la empatía y el escuchar al otro, si ven todos los días que quienes tienen más poder hacen exactamente lo contrario?”.

El profesor también apuntó directamente a las actitudes de algunas autoridades y líderes políticos, asegurando que muchas conductas que hoy se observan en espacios públicos serían sancionadas dentro de un establecimiento educacional. “Hoy vemos autoridades tratándose de formas que, si ocurrieran dentro de un colegio, tendrían consecuencias”, escribió.

“Pareciera que el que grita más fuerte gana”

En otro de los pasajes más comentados de la carta, Donoso criticó la normalización de estilos agresivos en el debate público y advirtió sobre cómo esos comportamientos terminan replicándose en las salas de clases y en la convivencia diaria entre estudiantes.

El docente sostuvo que “hemos normalizado estilos agresivos: personas con poder gritando, usando improperios, pasando por encima del resto”, agregando que el problema no solo es el hecho en sí, sino la rapidez con que estos episodios quedan en el olvido.

Asimismo, alertó sobre el mensaje que reciben niños y jóvenes frente a este escenario. “Pareciera que el que grita más fuerte gana, que el que humilla tiene más tribuna”, afirmó.

La carta cerró con una reflexión sobre el desafío que enfrentan los profesores al intentar promover el diálogo y la empatía en un contexto marcado por la polarización. “No quiero enseñarles a ser cínicos ni a actuar como si nada pasara”, concluyó el docente.