Partido Nacional Libertario se baja del futuro Gobierno de José Antonio Kast

La colectividad anunció que no integrará el gabinete, tras concluir que el diseño político del Presidente Electo limita su capacidad de incidencia.

El escenario político previo a la instalación del nuevo Ejecutivo sumó una sorpresiva baja. El Partido Nacional Libertario (PNL) confirmó este miércoles que no integrará el gabinete ni formará parte de la administración del Presidente Electo, José Antonio Kast. La determinación fue comunicada tras una serie de diálogos internos y negociaciones que, según la colectividad, no llegaron a puerto.

Desde la tienda argumentaron que la estructura gubernamental definida por Kast los aleja de las áreas estratégicas donde buscaban implementar su oferta programática. Ante este escenario, la directiva nacional optó por mantener una posición de independencia para cumplir con sus objetivos políticos desde fuera de La Moneda.

De acuerdo a la declaración pública emitida por el Partido Nacional Libertario, el grupo concluyó que el “diseño político escogido” por el futuro mandatario reduce significativamente sus posibilidades de incidencia. En el documento, la formación liderada por su Directiva Nacional enfatizó que el rol más constructivo que pueden ejercer en la actualidad es desde una “posición de responsabilidad” autónoma.

Defensa de principios y rol de colaboración

Pese a la distancia tomada, el PNL fue enfático en señalar que su prioridad sigue siendo el servicio a los “intereses superiores de la Patria” y la protección de los valores establecidos en su acta fundacional. En esa línea, aseguraron que realizarán todos los aportes que consideren pertinentes para que el próximo Gobierno logre una gestión exitosa.

“Nuestro deber es defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios”, detalló el partido, dejando abierta la puerta a colaboraciones puntuales siempre que estas se alineen con su visión doctrinaria.

Respeto a la facultad presidencial

Finalmente, la colectividad reconoció que el Presidente Electo posee la total autonomía y el derecho para configurar su equipo de trabajo según su propio criterio. El comunicado cierra con deseos de éxito para Kast y sus futuros ministros, destacando que la estabilidad y el futuro de Chile dependen directamente del desempeño del gabinete entrante.

