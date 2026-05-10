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Fiscalía confirma investigación tras agresión a diputado Javier Olivares durante actividad en Olmué

El congresista del PDG denunció un ataque con supuesta motivación política mientras participaba en el aniversario de un club deportivo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad en la comuna de Olmué, hecho que dejó al parlamentario y a uno de sus asesores con lesiones leves.

Según detalló la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia ingresó cerca de las 00:25 horas de este domingo, luego de un incidente ocurrido en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo.

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De acuerdo con la versión entregada por el Ministerio Público, el parlamentario se encontraba bailando junto a su abogada y acompañado por un asesor cuando fue atacado por un sujeto desconocido, quien le propinó un golpe de puño en el rostro.

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Tras la primera agresión, el diputado Olivares fue trasladado hacia el exterior del recinto por sus acompañantes. Sin embargo, en ese lugar volvió a ser interceptado por el mismo individuo, esta vez acompañado por otro sujeto, quienes lo empujaron al suelo y continuaron golpeándolo. En medio del incidente también resultó agredido el asesor del diputado al intentar intervenir.

La Fiscalía instruyó el traslado de ambas víctimas a un centro asistencial para constatar lesiones, además de la toma de declaraciones a testigos y afectados con el objetivo de identificar a los responsables.

Desde el entorno del diputado afirmaron que el ataque habría tenido una motivación política. Según la denuncia pública realizada por el parlamentario, el agresor habría gritado “La izquierda siempre vive” antes de propinar el golpe.

A través de redes sociales, el parlamentario del PDG condenó el episodio y aseguró que “no será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones”.

Hasta ahora no se han informado detenidos, mientras las diligencias continúan bajo coordinación del Ministerio Público y Carabineros.

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