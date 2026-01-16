;

Tragedia en Reñaca: mujer muere tras caer desde piso 17 en edificio residencial

El hecho ocurrió durante la madrugada, mientras compartía con cercanos. SML buscan aclarar lo sucedido.

Martín Neut

Tragedia en Reñaca: mujer muere tras caer desde piso 17 en edificio residencial

Tragedia en Reñaca: mujer muere tras caer desde piso 17 en edificio residencial / OSCAR GUERRA

Una mujer de 31 años murió la madrugada de este viernes tras caer desde el piso 17 de un edificio ubicado en Reñaca Norte, en el sector de Reñaca, comuna de Viña del Mar. El hecho generó un amplio despliegue policial y se mantiene bajo investigación.

Según antecedentes preliminares, Carabineros fue alertado por una caída desde altura y, al llegar al lugar, personal del SAMU realizaba maniobras de reanimación a la víctima. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el sitio.

El caso fue informado al Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Servicio Médico Legal (SML) para esclarecer las circunstancias del deceso.

No se advierte intervención de terceros

De manera inicial, no se advierte intervención de terceros, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada con los peritajes pendientes.

De acuerdo a Alerta Quinta Costa, la mujer se encontraba compartiendo con amigos al interior del departamento y habría estado de visita, ya que había llegado desde el sur del país para pasar algunos días de vacaciones. La investigación continúa para determinar la causa exacta del hecho.

