Adriana Delpiano: “A Chile le falta recuperar la calle, el jardín, el lugar donde encontrarse con otros”

En una nueva edición del programa No es una casa, la exministra y militante del PPD, Adriana Delpiano, abordó la actual crisis de convivencia que enfrenta el país, vinculándola directamente con el diseño de los espacios comunes y la dinámica familiar actual.

Durante la conversación, la exsecretaria de Estado analizó su trayectoria política, su experiencia en el exilio y su visión sobre el déficit habitacional desde una perspectiva cultural. “A Chile le falta recuperar la calle, el jardín, el lugar donde encontrarse con otros”, afirmó Delpiano, señalando que el país requiere transitar desde una estructura “para mostrar” hacia una que funcione como un espacio de encuentro real.

Delpiano relató sus primeros años en un edificio ubicado en la intersección de Echaurren con la Alameda. Tras la muerte de su padre, la libertad de movimiento por el centro de Santiago marcó su niñez. Posteriormente, destacó su traslado a Ñuñoa, específicamente a una vivienda en calle Los Tres Antonios, la cual calificó como un cambio cualitativo fundamental por la vida de barrio que permitía.

En el ámbito político, recordó su militancia en el MAPU, describiéndolo como un fenómeno generacional con raíces en el catolicismo progresista. Durante esa época, trabajó en capacitación campesina bajo la Reforma Agraria, labor que desempeñaba hasta el 11 de septiembre de 1973.

Exilio en México y el retorno en dictadura

La exministra detalló las dificultades del exilio tras el golpe de Estado. Tras un paso por Argentina, se radicó en México, país donde formó una red de apoyo que llegó a albergar a más de 60 personas en su hogar.

“Se formó un grupo que se convirtió en una familia”, señaló sobre ese periodo. Su regreso a Chile ocurrió en 1979, en un contexto de restricción política y económica. Delpiano explicó que, junto a su familia, debieron recurrir a mecanismos de financiamiento de la época, como la Ley Pereira, para acceder a una vivienda propia tras retornar “con lo justo”.

Respecto al escenario nacional actual, Delpiano sostuvo que Chile enfrenta una crisis de violencia que tiene su origen en el núcleo familiar. En esa línea, planteó que la recuperación de ritos cotidianos y espacios seguros es urgente.

“Nos falta más calle”, insistió, enfatizando que hitos como “la once” o el juego en barrios de baja circulación son esenciales para reconstruir el tejido social. Asimismo, advirtió sobre la actual tensión entre las familias y el sistema escolar: “Entre la casa y el colegio debe haber un acuerdo”, sostuvo, criticando que hoy predomine una relación de pugna que afecta el desarrollo de los menores.