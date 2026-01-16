;

¿Desorden en Libertarios? Diputado Labbé no descarta sumarse al gabinete de Kast y afirma: “Kaiser erró”

“Yo la respeto, pero no por eso voy a estar de acuerdo”, señaló el parlamentario.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Diversos coletazos ha generado la determinación del Partido Nacional Libertario (PNL) respecto a no ser parte del gobierno de José Antonio Kast.

Sin embargo, el diputado libertario Cristián Labbé se desmarcó de la decisión de Johannes Kaiser, y afirmó que este cometió un error al no aceptar ser parte de la próxima administración, y no descartó formar parte del gabinete.

Creo que se adelantaron. Es una decisión que es válida. Yo la respeto, pero no por eso voy a estar de acuerdo”, señaló el parlamentario en conversación con Desde la Redacción de La Tercera.

ADN

Consultado sobre si Kaiser era un buen líder, Labbé expresó que “yo no puedo clasificarlo de bueno o malo. Yo creo que la decisión es mala, y que una decisión sea mala no quiere decir que el líder sea malo, quiere decir que erró en esta decisión”.

Además, aseveró que “hoy día, restarse de una oportunidad de poder aportar política a tu patria, creo que es un error”.

Finalmente, Cristián Labbé aseguró que, en caso de que se le proponga formar parte del gabinete, “no me restaría por ningún motivo”.

Si me cuesta la militancia del partido y el partido toma la decisión de sacarme del partido porque yo decidí servir a mi patria, creo que ellos están en el derecho de hacer y sancionarme como quieran”, cerró.

