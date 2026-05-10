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VIDEO. Ministerio de Educación abre la puerta a frenar temporalmente los SLEP en algunas comunas de Chile

La titular de la cartera, la ministra María Paz Arzola, apuntó que estudian cambios legales para flexibilizar la implementación del sistema antes de 2030.

Nelson Quiroz

22 DE ABRIL DE 2026/VALPARAISO La ministra de educación María Paz Arzola durante la comisión de constitución en la cámara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

22 DE ABRIL DE 2026/VALPARAISO La ministra de educación María Paz Arzola durante la comisión de constitución en la cámara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a una eventual “pausa” en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunas comunas del país, en medio de crecientes cuestionamientos al modelo y tras reunirse con cerca de 70 alcaldes.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado explicó que la cartera está evaluando distintos escenarios para revisar el funcionamiento del sistema antes de continuar con nuevos traspasos de establecimientos municipales.

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Agencia UNO / Lukas Solis

“Lo que importa es el bienestar de los niños”, sostuvo la titular del Mineduc, enfatizando que existen realidades muy distintas entre municipios y que no todas las comunas enfrentan los mismos problemas.

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Según indicó, algunos municipios han mantenido buenos resultados educativos e incluso destinan recursos propios para sostener sus escuelas.

La ministra reconoció que la actual legislación fija el año 2030 como plazo para completar el traspaso total a los SLEP, pero admitió que el Ejecutivo estudia cambios legales que permitan flexibilizar el proceso. “Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir”, afirmó.

En ese contexto, Arzola señaló que se analiza la posibilidad de postergar el ingreso de ciertas comunas al nuevo sistema mientras se revisan mejoras estructurales. “Puede ser que ciertos municipios puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó.

La autoridad también reconoció dificultades en el funcionamiento de algunos SLEP, apuntando a problemas de burocracia y lentitud administrativa. La integrante del Gobierno afirmó que la burocracia está asfixiando la educación en Chile, asegurando que el objetivo es transformar al ministerio en un “facilitador” para las escuelas y no en un obstáculo.

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