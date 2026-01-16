;

Demócratas al gabinete de Kast: Ximena Rincón suena como la próxima ministra de Energia

La parlamentaria, exministra de la Segpres y del Trabajo durante el gobierno de Michelle Bachelet, viene a subsanar la crítica de falta de “políticos” en las carteras.

Mario Vergara

Diana Copa

Ximena Rincón, 1024x576 jpg ok

El diseño del gabinete de José Antonio Kast suma una pieza clave y sorpresiva en el tablero político. La senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, sería la próxima ministra de Energía, sellando así su retorno a La Moneda, pero esta vez bajo una administración de signo opuesto a sus raíces en la Concertación.

La decisión se habría tomado en las últimas horas y representa un giro estratégico. Si bien Rincón había sido contemplada inicialmente para asumir una embajada, el mandatario electo optó por instalarla en una cartera sectorial de alto impacto económico.

Giro de timón: ¿Por qué Energía?

El nombramiento de Rincón no es casual. Su arribo busca responder a dos críticas que rondaban la conformación del equipo de gobierno: la excesiva presencia de perfiles técnicos y la necesidad de “muñeca política” en áreas sensibles.

En el oficialismo entrante destacan que el Ministerio de Energía será una trinchera clave para los próximos cuatro años, atravesada por desafíos que requieren negociación dura en el Congreso.

Aquí es donde el perfil de Rincón, actual presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado y exministra de la Segpres y del Trabajo durante el gobierno de Michelle Bachelet, se volvió más valioso en Santiago que en el extranjero.

Una señal de apertura

La incorporación de una exfigura de la Concertación es interpretada como la señal de apertura política más potente hasta ahora del futuro gobierno. Kast busca ampliar su base de respaldo y enviar un mensaje de transversalidad, incorporando a sectores del centro político (Demócratas) en la toma de decisiones ejecutivas.

