Frustran intento de ingreso a la cárcel de Valparaíso / Yvo Salinas

Un hombre fue sorprendido intentando ingresar droga al Complejo Penitenciario de Valparaíso, ocultándola al interior de panes tipo marraqueta, durante el horario regular de visitas.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando el sujeto llegó hasta el recinto para visitar a un familiar recluido en el módulo 102.

Según informó Gendarmería, el intento fue detectado durante los controles de rutina aplicados a los visitantes.

Al revisar los alimentos, el personal advirtió irregularidades en los panes y, tras una inspección más detallada, encontró diversos envoltorios con sustancias ilícitas escondidas en su interior.

Droga carcel valparaiso / Foto: Quinta Visión Ahora Ampliar

Se incautaron 9 dosis

El teniente coronel Juan Medina Medina, jefe (s) del Complejo Penitenciario de Valparaíso, detalló que “se logró la incautación de siete envoltorios de papel cuadriculado con una sustancia pastosa color beige y dos envoltorios con una hierba color verde, al interior de nueve panes tipo marraqueta”.

Las sustancias fueron sometidas a una prueba de campo por parte del Equipo de Canes Adiestrados de Gendarmería, la que confirmó que se trataba de cocaína y cannabis sativa.

El procedimiento permitió evitar el ingreso de droga al recinto penal y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.