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Colo Colo recibe una mano inesperada en la Copa de la Liga: Coquimbo deja pasar una oportunidad clave

El cuadro pirata enredó puntos ante Huachipato y desperdició la chance de alcanzar a los albos en la cima del Grupo A.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Coquimbo Unido tenía en sus manos la gran posibilidad de alcanzar a Colo Colo en la cima del Grupo A de la Copa de la Liga. Sin embargo, el cuadro pirata dejó escapar la oportunidad y terminó cediendo un empate 2-2 frente a Huachipato en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo de Hernán Caputto, que presentó una oncena con varios cambios, abrió el marcador rápidamente mediante un certero cabezazo del paraguayo Luis Riveros (9′), tras un tiro de esquina servido por Sebastián Cabrera.

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El vigente campeón del fútbol chileno amplió su ventaja a los 28′, cuando Pablo Rodríguez puso la segunda cifra a través de un lanzamiento penal.

Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, el elenco acerero encontró un impulso vital. Tras una serie de toques de primera, Álvaro Abarzúa (45+4′) encontró un sorpresivo descuento que cambió el trámite del partido.

En el complemento, Coquimbo Unido no logró cerrar el encuentro y terminó pagando caro su falta de eficacia, lo que permitió la reacción del elenco de Talcahuano. Así llegó la igualdad gracias a un golazo del propio Abarzúa (69′), quien firmó su doblete personal y sentenció el definitivo 2-2 en la Cuarta Región.

De esta manera, el Grupo A de la Copa de la Liga quedó liderado por Colo Colo (10 puntos), seguido por Coquimbo Unido (8), mientras que más atrás aparecen ya eliminados Huachipato (5) y Deportes Concepción (1).

Este resultado obligará a los “Piratas” a ganar el duelo pendiente que tienen frente al “Cacique” si quieren mantener sus opciones de avanzar a semifinales. Dicho compromiso se jugará este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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