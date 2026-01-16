Colo Colo debutó esta pretemporada frente a Olimpia por la serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso donde participan clubes de Sudamérica, incluyendo otros nacionales como Everton, Universidad de Concepción y Deportes Concepción.

El “Cacique” logró ganar por penales a Olimpia (4-3) tras unos 90 minutos sin goles. Además, dos de las nuevas incorporaciones, Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, pudieron sumar sus primeros minutos con el cuadro “blanco”.

“Me sentí muy bien, veníamos de una semana muy dura, veníamos metiendo varios triple horarios, por suerte pudimos conseguir una victoria, por penales, pero bueno, una victoria que sirve para seguir la pretemporada”, indicó el charrúa a ESPN.

“Un club muy lindo, muy grande en el continente, pero por suerte me adapté rápidamente a los compañeros, que me dieron la confianza, me dieron ese respeto, y el cuerpo técnico me dio la confianza. Muy contento de llegar a este club”, declaró Joaquín Sosa.

Finalmente, analizó de forma breve lo que será el año con Colo Colo. “Tenemos muchos objetivos por delante, primero en nuestra cabeza está terminar bien la pretemporada, terminar los amistosos, que son muy importantes para nosotros. Tenemos un año muy largo y hay que ganar todo sí o sí”, concluyó en la entrevista a pie de cancha.

