Amplían otra querella criminal contra Michael Clark: es acusado de ser “articulador financiero” en el caso Sartor

Michael Clark sigue siendo blanco de las investigaciones y acciones legales en su contra por su papel en el caso Sartor y que ha llevado a cuestionar el origen de los fondos que le permiten ser aún el máximo accionista de Azul Azul, aun cuando haya dejado su cargo de presidente.

Esto considerando que este viernes se solicitó la ampliación de una querella criminal interpuesta por Osvaldo Dünner, en representación de Inversiones Alpaca SpA, y Jorge Riquelme, en representación de otras seis personas, por el rol del exmandamás del cuadro azul y otros directores de la administradora general de fondos.

Los principales delitos que se les imputan están en torno a la alteración artificial del precio de valores en el mercado, administración desleal y uso de información privilegiada, apuntando a Clark conmo “articulador financiero” del esquema.

Todo en función de su doble rol como director de Sartor y, a la vez, dueño de Redwood Capital SpA, a través de la cual prestaba asesorías financieras a la familia Kiblisky, dueños de Ñublense.

"En dicha posición, Clark tuvo acceso privilegiado a información que le permitía conocer, de primera fuente, tanto la valorización que el propio grupo Nexus atribuía al Bono Nexus como el real estado financiero de Nexus Health. Ese conocimiento le permitió desprenderse, en favor de la misma sociedad que administraba —Sartor AGF—, de un instrumento depreciado, pero a un precio significativamente superior al que reflejaba su deterioro económico. Asimismo, le permitió recomendar su adquisición en un momento inmediatamente anterior a la operación ejecutada por Nexus que elevaría artificialmente el valor del bono a casi el doble, generando con ello una pérdida evidente para Sartor AGF que, a días de su liquidación, perdió un importante activo de su cartera“, se lee en el documento al que tuvo acceso ADN Deportes para profundizar en los cuestionamientos por información privilegiada.

La querella profundiza en el vínculo con Azul Azul, cuestionando que la extracción de financiamiento de dineros provenientes de Sartor le permitió al grupo posicionarse en Azul Azul, apuntando a las declaraciones de exdirectores de la orgánica, como Juan Pablo Pavez y Andrés Segú, que identifican a Clark como quien hacía las gestiones.