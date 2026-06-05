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VIDEO. “¡Dejé la embarrada!”: periodista protagoniza chascarro en vivo con lujoso McLaren retenido por documentos vencidos

Una insólita situación se vivió durante una fiscalización vehicular en la comuna de Vitacura.

Nicolás Lara Córdova

“¡Dejé la embarrada!”: periodista protagoniza chascarro en vivo con lujoso McLaren retenido por documentos vencidos

Este viernes, el programa Tu Día de Canal 13 dio a conocer un insólito caso durante una fiscalización vehicular realizada en la comuna de Vitacura.

La periodista Delfina Gómez informó en vivo que los fiscalizadores retiraron de circulación un vehículo deportivo de lujo, correspondiente a un McLaren 570S, debido a que mantenía su documentación vencida desde 2024.

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En el mismo operativo, también se retiró de circulación un Tesla Model 3 por tener su permiso de circulación vencido desde hacía un mes.

“Está sonando la alarma... ¡Yo la cagué!”

Durante la fiscalización, Delfina Gómez conversó con el conductor del McLaren, quien reconoció sentirse avergonzado por la situación.

Mientras los fiscalizadores revisaban la documentación del automóvil, la periodista felicitó al dueño por el estado del vehículo y le consultó si podía subirse como copiloto.

“Su auto está precioso. No sé si usted nos lo puede mostrar porque está impecable, nadie tiene un auto como este. ¿Me puedo subir ahí con usted?”, comentó.

Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta del copiloto, activó accidentalmente la alarma del vehículo.

“Está sonando la alarma. Yo la cagué. ¡Dejé la embarrada! Las llaves las tienen los fiscalizadores, por eso no puedo entrar”, comentó entre risas, protagonizando un divertido momento en pantalla.

Finalmente, la periodista de Canal 13 logró subirse al vehículo ante el asombro de sus compañeros de panel.

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