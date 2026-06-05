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Universidad Austral de Chile cierra investigación por incidentes contra ministra Lincolao y confirma las sanciones a estudiantes

Cuatro alumnos recibieron suspensiones temporales tras los hechos ocurridos durante una protesta realizada en abril en Valdivia.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

La Universidad Austral de Chile informó el cierre, en primera instancia, de la investigación interna por el hostigamiento que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico realizada el pasado 8 de abril en Valdivia.

Mediante un comunicado, al que tuvo acceso el sitio Redacción, la casa de estudios señaló que “los procedimientos disciplinarios internos” ya concluyeron y que las resoluciones fueron notificadas a los estudiantes involucrados. Además, afirmó que el proceso se desarrolló “respetando el debido proceso” y aplicando “estrictamente” la normativa institucional.

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Aunque la UACh no detalló las sanciones debido a que aún existe plazo de apelación, fuentes ligadas al caso indicaron que ninguno de los alumnos fue expulsado.

Suspensiones temporales

En cambio, recibieron suspensiones temporales de entre uno y tres semestres, según cada situación.

Las mismas fuentes confirmaron que son cuatro los estudiantes sancionados, ya que durante la investigación se identificó a una cuarta persona involucrada, distinta de los tres alumnos formalizados por atentado contra la autoridad.

Los incidentes ocurrieron cuando un grupo de estudiantes interrumpió la actividad para manifestarse contra los recortes del Gobierno en educación, insultando a la ministra Lincolao. Tras la intervención de la PDI, dos hombres y una mujer quedaron con prohibición de acercarse a la autoridad.

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