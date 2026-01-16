U de Chile disputa su primer amistoso del 2026: cuándo juega ante Racing Club y quién transmite por TV / Twitter @udechile

La espera se acabó para los hinchas de la U de Chile, que podrán ya observar en cancha a su equipo por primera vez en 2026.

El elenco universitario laico disputará este domingo 18 de enero su primer amistoso del año, para lo cual se trasladará a Concepción para medirse ante Racing Club.

Este juego será el primero desde el arribo al equipo de Francisco “Paqui” Meneghini para reemplazar en la banca a Gustavo Álvarez.

También será la posibilidad de volver a ver con la camiseta de la U de Chile a Eduardo Vargas, uno de los tres refuerzos que completan los azules junto al volante paraguayo Lucas Romero y el delantero uruguayo Octavio Rivero.

¿Cuándo juega U de Chile vs. Racing Club

El duelo entre Universidad de Chile y Racing Club está programado para este domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Dónde ver y quién transmite en vivo el amistoso entre U de Chile y Racing Club?

El partido será transmitido en televisión por la señal de ESPN y también de manera online mediante la plataforma de pago Disney+.

Además, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes y a través de todas las plataformas de ADN.cl.