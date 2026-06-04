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Chile se juega el todo o nada ante Ecuador por el paso al Mundial Femenino 2027: cuándo juegan y quién transmite el partido online y por TV

La Roja Femenina disputará su último partido por la Liga de Naciones, marcando un hito histórico en cuanto a su localía.

Carlos Madariaga

Chile se juega el todo o nada ante Ecuador por el paso al Mundial Femenino 2027: cuándo juegan y quién transmite el partido online y por TV

Chile se juega el todo o nada ante Ecuador por el paso al Mundial Femenino 2027: cuándo juegan y quién transmite el partido online y por TV / Pablo Ovalle Isasmendi

La selección chilena femenina se prepara desde hace más de una semana con tal de afrontar su último partido por la Liga de Naciones Femenina.

El cuadro nacional quedará libre en la última jornada, por lo cual cerrará su participación en la antepenúltima fecha, cuando enfrenten a Ecuador.

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La Roja Femenina vivirá un hito histórico, pues por primera vez utilizará el Estadio Nacional para un partido oficial, agendado para las 19:00 horas de este viernes 5 de junio.

Las dirigidas de Luis Mena están en la cuarta posición de la Liga de Naciones Femenina, con 10 unidades, seguidas precisamente de las ecuatorianas, con 8 puntos.

Por tanto, La Roja Femenina necesita ganar para asegurar su lugar entre el tercer y cuarto lugar, los cuales tendrán un cupo en el repechaje intercontinental para el Mundial 2027.

¿Quién transmite a Chile vs Ecuador por la Liga de Naciones Femenina?

El choque entre las nacionales y las del Guayas se podrá seguir con información permanente de ADN Deportes y ADN.CL.

Por televisión, este partido será transmitido por la señal de Chilevisión.

Además, estará disponible en la plataforma Fanatiz, además de su señal en YouTube.

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