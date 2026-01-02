“Es el novio de mi madre”: histórico de Colo Colo juega rol crucial en la llegada de Joaquín Sosa / YouTube ColoColo

Joaquín Sosa fue presentado este viernes como el segundo refuerzo de Colo Colo con miras a esta nueva temporada.

En ese contexto, durante la conferencia de prensa en el Estadio Monumental se le preguntó por sus referencias del “Cacique”.

En un principio, se lo relacionó con Gary Medel, quien fue compañero suyo en el Bologna, pero el charrúa no fue claro. “No he podido hablar con Gary, quizás en estos días voy a escribirle”, partió diciendo el zaguero.

Sin embargo, inesperadamente reveló que un histórico de Colo Colo le dio el empujón final para aceptar la propuesta.

“Tuve referencias de Claudio Arbiza, que es el novio de mi madre. Me anduvo comentando lo que significaba, lo que era Colo Colo para Chile, que era un club enorme”, sorprendió Joaquín Sosa, valorando el énfasis del exarquero, quien fuera tricampeón del fútbol chileno con los albos.

“Él quería que viniera acá. Me comentó hace algunas semanas que estaban buscando central y luego me llamó el técnico. Es una emoción muy grande”, cerró Joaquín Sosa en Pedreros.