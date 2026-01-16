“Para dirigir a Colo Colo solo falta que me llamen... He tenido la opción de llegar al club, pero siempre estuve trabajando”

El experimentado técnico nacional, Jaime Vera, expresó su deseo de dirigir a Colo Colo, club donde se formó como jugador y logró múltiples títulos entre 1981 y 1987. Además, recordó el momento en que estuvo más cerca de regresar al Estadio Monumental, en 2018.

“Para dirigir a Colo Colo solo falta que me llamen, porque en otras oportunidades tuve la opción de llegar al club, pero yo siempre estuve trabajando”, declaró en diálogo con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Recuerdo que estaba en Iquique, me llamaron y yo respeté el contrato en Iquique. Después hubo una conversación muy seria, me senté con la gente de Blanco y Negro y al final se decidieron por (Héctor) ‘Tito’ Tapia, la segunda vez que él fue al club", agregó.

En esa línea, el ‘Pillo’ aseguró que “ese fue el momento donde más seguro me sentía que yo llegaba a Colo Colo. Al final se decidieron por ‘Tito’ y no tuve la opción. De ahí tuve otras ofertas, me fui a Curicó, después dirigí en Grecia, volví a Iquique".

“Y después ya me fui definitivamente para Puerto Montt a vivir, hasta que llegó la opción de dirigir a Puerto Montt. Tomé esa decisión corriendo muchos riesgos, porque el equipo estaba desapareciendo. Decidimos quedarnos ahí y afortunadamente nos fue bastante bien", complementó el ahora exentrenador del ‘Velero’.

Cabe recordar que Jaime Vera fue campeón de la Segunda División Profesional en 2025 y consiguió el ascenso de los ‘Delfines’ a Primera B, aunque fue cesado de su cargo para la temporada 2026. A lo largo de su trayectoria, ha dirigido a clubes como Ñublense, Iquique, Universidad de Concepción, el OFI de Grecia y Melipilla, entre otros.