Es la confirmación espearada por todo Rancagua. Durante la presente semana, Conmebol entregó la programación de los partidos de repechaje por los 8vos de la final de la Copa Sudamericana 2026, instancia donde está O’Higgins de Rancagua.

El cuadro ‘celeste’ es el único que sigue con vida en el torneo y, al clasificar segundo en su grupo, se metió en el repechaje para la siguiente ronda y, el sorteo, le puso a Boca Juniors en el horizonte.

El ente rector del fútbol sudamericano programó el duelo de ida en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, pero faltaba la confirmación para la localía del ‘capo’, lo cual se ratificó este viernes por la noche.

Será el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua el recinto deportivo que reciba el trascendental duelo para la ‘celeste’, celebrando así el cuadro chileno no tener que moverse de su casa, considerando que de no haberse ratificado por Conmebol, O’Higgins tendría que haber venido a Santiago a hacer de local.

El choque ante Boca quedó programado para el jueves 30 de julio, desde las 20:30 horas, en la ciudad histórica.