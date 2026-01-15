Revelan que cinco directores de SLEP suspendidos a lo largo de Chile continúan cobrando sueldos millonarios

Cinco directores ejecutivos de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en distintas regiones del país mantienen sus remuneraciones, pese a haber sido suspendidos por problemas de gestión, irregularidades administrativas o investigaciones penales.

En Valparaíso, Manuel Pérez Pastén, suspendido en mayo de 2022 tras denuncias por irregularidades en pagos docentes y deficiencias en infraestructura, sigue recibiendo un promedio de $7 millones al mes, según consigna Ex-Ante.

En O’Higgins, Óscar Fuentes Román enfrenta procesos judiciales por presunta malversación de fondos públicos relacionados con cheques a docentes con recursos de emergencia Covid-19, pero continúa percibiendo $4,8 millones mensuales.

En Atacama, Carlos Pérez Estay fue suspendido en 2022 por problemas financieros graves; desde entonces, el SLEP ha tenido hasta ocho directores subrogantes y él sigue recibiendo $5 millones al mes.

Se evidencian graves problemas

Situaciones similares se observan en Magallanes y Aconcagua, donde Mario García Martínez y Carmen Gloria Martínez permanecen suspendidos y con sueldos que superan los $6 millones mensuales.

El Ministerio de Educación ha reconocido que los procesos de remoción son complejos y prolongados, diseñados por la ley de 2017, y que solo el Servicio Civil puede reducir temporalmente los sueldos durante la suspensión.

Mientras tanto, la permanencia de estos directores suspendidos evidencia problemas de gobernanza que afectan la administración de escuelas, la infraestructura y la estabilidad del personal docente.