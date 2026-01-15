Con Chile liderando índices de obesidad en Sudamérica: presentan proyecto que exige informar calorías en cartas de restaurantes

Los senadores Sebastián Keitel, Francisco Chahuán e Iván Flores presentaron un proyecto de ley que busca obligar a los restaurantes y locales de comida a informar la cantidad de calorías de cada plato y bebestible que ofrecen.

La iniciativa propone modificar la Ley N° 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.

La moción establece que los establecimientos que vendan alimentos preparados deberán entregar esta información en “las cartas de menú, pizarras y cartas digitales”, incorporándola junto al nombre de cada preparación o bebida. Según los autores, el objetivo es fortalecer el acceso a información clara para los consumidores.

En el texto, los senadores señalan que “la toma de decisiones informadas respecto de la alimentación resulta fundamental”, destacando que las elecciones alimentarias inciden directamente en la salud física y mental, y que una nutrición adecuada “previene enfermedades crónicas” y contribuye al bienestar general.

El problema de la obesidad

El proyecto se sustenta en cifras que califican como alarmantes. “En 2025, Chile lidera los índices de obesidad en Sudamérica”, indica la moción, con un 42% de adultos obesos y más de un 70% con sobrepeso u obesidad.

En niños, niñas y adolescentes, el sobrepeso u obesidad supera el 50% en edad escolar y el 30% en menores de seis años.

La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y fue derivada a la Comisión de Salud del Senado para su estudio.