;

Temperaturas podrían llegar a 36°C en la RM y O’Higgins: esta será la hora con más calor

Desde la DMC explicaron que este fenómeno fue clasificado como alerta debido a su grado de severidad fuerte.

Javiera Rivera

Temperaturas podrían llegar a 36°C en la RM y O’Higgins: esta será la hora con más calor

Temperaturas podrían llegar a 36°C en la RM y O’Higgins: esta será la hora con más calor / Mariya Borisova

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por altas temperaturas que afectará a las regiones Metropolitana y de O’Higgins durante los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 36 °C.

Según el organismo, el evento se extenderá desde la madrugada del viernes 16 hasta la tarde del sábado 17 de enero, y se debe a la presencia de la Alta de Bolivia, una condición del verano que favorece el aumento de las temperaturas.

La alerta contempla temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 °C y 36 °C, especialmente en sectores de la cordillera de la costa, los valles y la precordillera de ambas regiones.

Revisa también

ADN

En el caso de Santiago, el pronóstico indica que la jornada del viernes será mayormente soleada, con temperaturas que irán desde los 17 °C a los 32 °C durante el día.

El peak de calor se registraría cerca de las 16:00 horas, mientras que se espera viento moderado de suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Desde la DMC explicaron que este fenómeno fue clasificado como alerta debido a su grado de severidad fuerte, lo que implica posibles riesgos para la salud de las personas, especialmente en grupos vulnerables.

Ante este escenario, la autoridad meteorológica llamó a la población a mantenerse informada sobre la evolución del evento y a seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir efectos adversos asociados al calor extremo.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad