Temperaturas podrían llegar a 36°C en la RM y O’Higgins: esta será la hora con más calor / Mariya Borisova

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por altas temperaturas que afectará a las regiones Metropolitana y de O’Higgins durante los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 36 °C.

Según el organismo, el evento se extenderá desde la madrugada del viernes 16 hasta la tarde del sábado 17 de enero, y se debe a la presencia de la Alta de Bolivia, una condición del verano que favorece el aumento de las temperaturas.

La alerta contempla temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 °C y 36 °C, especialmente en sectores de la cordillera de la costa, los valles y la precordillera de ambas regiones.

En el caso de Santiago, el pronóstico indica que la jornada del viernes será mayormente soleada, con temperaturas que irán desde los 17 °C a los 32 °C durante el día.

El peak de calor se registraría cerca de las 16:00 horas, mientras que se espera viento moderado de suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Desde la DMC explicaron que este fenómeno fue clasificado como alerta debido a su grado de severidad fuerte, lo que implica posibles riesgos para la salud de las personas, especialmente en grupos vulnerables.

Ante este escenario, la autoridad meteorológica llamó a la población a mantenerse informada sobre la evolución del evento y a seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir efectos adversos asociados al calor extremo.