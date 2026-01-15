“A 35 años de su asesinato”: UDI le pide a Kast hacer un acto de homenaje para Jaime Guzmán

Durante el consejo directivo ampliado de la UDI, realizado en las Termas del Corazón, en la comuna de Los Andes, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, emitió una declaración que generó debate político en momentos clave para la derecha chilena.

Todo en el contexto de negociaciones para la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. En su intervención, Ramírez se dirigió directamente al mandatario electo para plantear una señal de carácter simbólico e ideológico.

“Presidente, esperamos que este año podamos preparar juntos el homenaje que Jaime Guzmán merece, a 35 años de su asesinato”, afirmó, aludiendo al fundador de la UDI y figura central del gremialismo.

Las palabras del timonel gremialista se dieron en una jornada que contempló exposiciones de la directiva del partido y la participación de Kast, quien tomó la palabra tras el discurso de Ramírez.

La mención a Jaime Guzmán, asesinado en 1991, introduce un elemento sensible en la discusión pública, al tratarse de una figura asociada al diseño institucional del régimen militar.