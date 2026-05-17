Masivo operativo nocturno de seguridad en Concepción dejó 350 fiscalizaciones y tres detenidos

Una acción coordinada entre la Seremi de Seguridad Pública del Biobío, el municipio penquista y las policías permitió un despliegue masivo en Concepción orientado a la prevención del delito. La intervención multisectorial contó con la participación activa de Carabineros, la PDI, Senda y la Seremi de Salud, logrando cifras significativas en materia de fiscalización y control del orden público.

Por parte de Carabineros, el balance final arrojó la realización de 222 controles de identidad, 86 fiscalizaciones vehiculares y la inspección de 11 locales de expendio de alcoholes. Estas labores culminaron con la detención de tres individuos: uno por registrar una orden judicial pendiente y dos por conducir bajo la influencia del alcohol, detectados en los puntos de control vial.

Eje migratorio y sanciones a locales

El Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó, en paralelo, 60 fiscalizaciones migratorias para verificar la situación de ciudadanos extranjeros en la zona. Este despliegue fue complementado por la autoridad sanitaria y municipal, resultando en un sumario sanitario y una infracción a la Ley de Alcoholes contra el local nocturno conocido como “Que Chimba”, tras detectarse irregularidades durante las inspecciones técnicas.

Las autoridades regionales destacaron que este tipo de operativos conjuntos tienen como objetivo central fortalecer la sensación de seguridad en la ciudadanía y el control de incivilidades. Desde las instituciones participantes enfatizaron que el trabajo entre organismos de seguridad y salud permite optimizar la recuperación de espacios públicos, anunciando que estas rondas de impacto se replicarán de manera constante en diversos puntos de la Región del Biobío.