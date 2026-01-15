;

Kast valora disposición de Presidente Boric tras reunión y adelanta que buscará detener el avance de SLEP

Además, el mandatario electo dejó en suspenso la aprobación del proyecto de sala cuna y FES.

Juan Castillo

Diana Copa

Kast valora disposición de Presidente Boric tras reunión y adelanta que buscará detener el avance de SLEP

Kast valora disposición de Presidente Boric tras reunión y adelanta que buscará detener el avance de SLEP

03:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este jueves, se concretó la segunda reunión entre el Presidente electo, José Antonio Kast, y el Mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

Tras la cita, Kast valoró la disposición del jefe de Estado, y dejó en suspenso la aprobación del proyecto de sala cuna y Financiamiento para la Educación Superior (FES).

“Para nosotros, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, como el FES o sala cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes”, señaló.

Revisa también:

ADN

“Es cierto que ha habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsable, uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas", agregó.

“Así que esperamos que en estos días los distintos entendidos en materia económica puedan reunirse, avanzar, para ver cómo viene el tema de los aportes necesarios para políticas que son permanentes en el tiempo. Y yo he visto buena disposición del Presidente de la República de poder hacer eso”, afirmó Kast.

Por otro lado, el líder republicano adelantó que buscará detener el avance del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en el país.

“También conversamos sobre el tema de los SLEP, que sigue avanzando. Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”, dijo.

Hay estudios que dicen que ha habido una mejora, pero tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo a las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”, complementó Kast.

En esa línea, el Presidente electo manifestó que “de los temas puntuales del SLEP, claramente hablamos de Atacama, el presidente está muy preocupado de lo que ocurre ahí”.

Lo mismo con los proyectos de ley que están presentado en el en el Congreso, tanto FES como Sala Cuna. Se está conversando; no necesariamente se alcanzará a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo. Y nuestra mirada es que, para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y, por supuesto, va a haber un cambio muy importante en la administración del Gobierno", añadió.

Finalmente, José Antonio Kast aseveró que “analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy, muy relevante. Yo le agradezco al Presidente la buena disposición, la transparencia con la que planteó la situación”

Me explicó también de otras áreas más reservadas, de las cuales él está muy interesado en que yo me pueda ir poniendo al día, pero lo principal es generar este diálogo a partir del día veinte entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible", cerró.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad