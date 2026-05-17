“Es un sueño hecho realidad”: Benjamín Hites pasó de sufrir el incendio de su vehículo a ganar las 24 Horas de Nürburgring / Prensa Benjamín Hites

Benjamín Hites había tenido un mal comienzo el pasado jueves en las 24 Horas de Nürburgring, considerando que uno de sus compañeros sufrió un accidente en la disputa de las clasificaciones.

Esto tomando encuenta que el Porsche 911 que disputa la categoría GT3 Cup2 se incendió y fue chocado cuando esperaban la asistencia técnica.

El Team Black Falcon debió trabajar para poner a punto un vehículo de repuesto para que tanto el piloto chileno como sus compañeros, los germanos Alexander Hardt y Benjamin Koslowski, y el neerlandés Paul Meijer, pudieran hacer lo posible al arrancar desde el puesto 95.

Fue así como, más allá de las dificultades iniciales y el cambiante clima en Alemania, completaron los 148 giros en el lugar 18 de la clasificación general, siendo líder de la categoría GT3 Cup2.

El desempeño de Benjamín Hites y sus compañeros fue superior incluso a quien aparecía como la gran novedad en las 24 Horas de Nürburgring, el neerlandés Max Vestappen, cuyo equipo finalizó 37 por problemas mecánicos que le impidieron conservar el liderato que habían alcanzado.

“Fue genial e increíble todo lo acontecido. Empezamos el fin de semana con un accidente en la primera sesión de clasificación. Ahora somos los ganadores de la categoría gracias al equipo y mis compañeros. Todos hicieron un trabajo fantástico con el auto de reserva que nos llevó a este triunfo y sin cometer errores”, manifestó el piloto del Team Chile que obtiene un segundo triunfo en una carrera de 24 Horas, algo que ya había logrado en Spa Francorchamps en 2023.

“Es una locura haber ganado las 24 Horas de Nürburgring. Es un sueño hecho realidad. Es un trabajo y objetivo cumplido. El auto de competencia se quemó y fue chocado. Quedó inservible. El equipo tomó el auto muleto que tenía y lo preparó. No pudimos volver a clasificar, así que nos fuimos a los últimos lugares en la categoría y en la general, pero hicimos una carrera correcta yendo a fondo, arriesgando y sin cometer errores. También tomamos buenas decisiones con los neumáticos cuando llovía. Quiero agradecer a todos quienes me han apoyado hasta ahora y a los que me siguen”, cerró el piloto tras recibir el trofeo.