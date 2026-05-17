Gago pide calma ante la caída de la U ante Cobresal: “Nos faltó concretar, nos faltó ese último pase” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En una apurada conferencia de prensa ante la urgencia por dejar El Salvador, el técnico de la U de Chile, Fernando Gago, analizó la derrota ante Cobresal.

“Entiendo que tuvimos el control del partido para poder atacar, sabiendo que podíamos sufrir alguna transición porque ellos dejaban dos o tres jugadores por delante. Nos faltó concretar, nos faltó ese último pase”, recalcó, apuntando a que debieron evitar la acción que terminó en el gol de tiro libre de Steffan Pino.

“En las dos o tres acciones previas a la falta, es donde creo que nosotros tenemos que ajustar y no tenemos permitir esas acciones, más sabiendo las condiciones que había para jugar. Hay que seguir trabajando, seguir insistiendo. Necesitamos más”, dijo Gago, planteando que no hay una crisis por falta de ocasiones generadas.

“Cuando hicimos cinco goles, llegamos cinco veces al arco, entonces ahí hubo una cierta contundencia en las finalizaciones. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir intentando, vamos a trabajar para que el equipo tenga aún más situaciones de goles y podamos concretarlas”, comentó el DT de la U de Chile, desestimando públicamente pedir refuerzos en ataque para el segundo semestre.

“Trabajaremos para que los que están tengan la posibilidad de convertir. No es de mi agrado hablar de refuerzos cuando hay un plantel, cuando hay un jugador. Cuando se hable del tema, cuando tenga la posibilidad, se hablará”, concluyó el entrenador de los azules.