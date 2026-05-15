Colo Colo recibe este domingo a Ñublense en el Estadio Monumental por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla de posiciones.

El equipo de Fernando Ortiz quiere dejar atrás la dura derrota sufrida ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y volver a hacerse fuerte en Macul, donde buscará ratificar su gran presente en el torneo, en el que marcha como líder absoluto con 24 puntos.

En la otra vereda, el equipo de Juan José Ribera viene de rescatar un agónico empate ante Universidad Católica, resultado que le permitió mantenerse como líder de su grupo en la Copa de la Liga. En la Liga de Primera, en tanto, marcha séptimo con 17 puntos, por lo que una victoria lo acercaría nuevamente a los puestos de avanzada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Ñublense por la Liga de Primera?

El partido entre albos y chillanejos se jugará este domingo 17 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Colo Colo y Ñublense?

El partido entre Colo Colo y Ñublense lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También podrá verse de forma online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 17 de mayo

17:30 horas | Colo Colo vs. Ñublense | Estadio Monumental