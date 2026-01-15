Querella por fraude al fisco remece a Valparaíso: informe de Contraloría detectó $18 mil millones sin rendir en era Sharp

Durante este jueves, el debate político en Valparaíso volvió a intensificarse luego de que el Informe N°151 de la Contraloría General de la República detectara $18 mil millones sin rendir correspondientes a la administración del exalcalde Jorge Sharp.

En concreto, el documento logró que se activara una ofensiva judicial que busca determinar eventuales responsabilidades penales por el manejo de recursos municipales.

A partir de estos antecedentes, un grupo de concejales ingresó una querella criminal por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La acción fue presentada por Leonardo Contreras (RN), Jorge López (PDG), Dante Iturrieta (UDI), Valentina Veliz (Partido Republicano) y Miguel Vergara (Partido Republicano), quienes sostuvieron que el informe no solo apunta a la gestión encabezada por Sharp, sino también a eventuales omisiones posteriores.

En ese marco, afirmaron de manera textual que “del informe nacen responsabilidades, incluida la de aquellos que no dieron respuesta oportuna al informe preliminar de Contraloría”.

Responde a cuestionamiento

Frente a los cuestionamientos que la vinculan con ese periodo por su rol como exconcejala y presidenta de la Comisión de Finanzas, la alcaldesa Camila Nieto fue tajante: “Se me trata de responsabilizar a mí como alcaldesa de un desorden administrativo y financiero de la administración anterior. Yo entiendo, obviamente, que era la presidenta de la Comisión de Finanzas, pero también debo recordar que yo fui la concejala que más comisiones realicé en mi periodo”.

En relación con las críticas por no haber respondido el preinforme del órgano contralor, la jefa comunal sostuvo que no existió ocultamiento de antecedentes. “No es que omitimos información, es que consideramos que su contenido es el correcto y que debemos hacernos cargo”, afirmó.

En la misma línea, subrayó su postura sobre el uso de recursos públicos: “Creemos que el dinero municipal y público debe estar enfocado en los porteños y porteñas. Me parece una falta grave a la probidad y a la ética utilizar fondos públicos para realizar campañas o promover determinadas candidaturas, y esto corre para todos”.

Finalmente, Nieto anunció la instrucción de tres investigaciones sumarias para abordar las irregularidades detectadas: una por errores contables asociados a observaciones que alcanzarían los $38 mil millones durante 2025; otra por compras y tratos directos realizados sin su autorización; y una tercera por eventuales faltas administrativas, como inasistencias, controles y marcajes vinculados a actividades de campaña.