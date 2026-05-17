Inspector municipal sufre brutal atropello por sujeto que quiso evitar fiscalización: todo quedó registrado por su bodycam

El Juzgado de Garantía de Curacaví decretó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva para Bryan Sepúlveda Zúñiga, imputado por el violento atropello de un inspector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El hecho ocurrió la tarde del sábado, alrededor de las 16:30 horas, en el sector de Camino El Toro, durante un operativo motivado por denuncias de carreras ilegales de motocicletas.

Al ser interceptado por el personal municipal en el sector de Puente El Toro, el conductor aceleró su automóvil para evadir la fiscalización, impactando de forma frontal al funcionario. Tras el choque, Sepúlveda se dio a la fuga en el vehículo, donde también viajaban una mujer y un niño, siendo capturado por otras patrullas municipales a cinco kilómetros del lugar y entregado posteriormente a Carabineros.

Estado de salud y cargos judiciales

El inspector afectado sufrió múltiples fracturas en piernas y costillas. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado desde el hospital local hasta el Hospital del Trabajador, donde se sometió a una intervención quirúrgica. Actualmente, su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado.

Durante la audiencia de formalización, la fiscalía y la parte querellante acreditaron la existencia de tres delitos específicos cometidos por el imputado:

Conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes (drogas).

Homicidio frustrado (implícito en la dinámica del impacto frontal).

(implícito en la dinámica del impacto frontal). Incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar auxilio y dar cuenta a la autoridad (fuga del sitio del suceso).

Respaldo institucional

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, condenó el ataque y destacó el compromiso de los equipos de seguridad ciudadana en situaciones críticas. Por su parte, el Director de Seguridad Pública, Francisco Eyzaguirre, valoró que el tribunal validara los argumentos sobre la peligrosidad del imputado, quien permaneció indiferente ante la condición del funcionario tras el impacto.

La municipalidad confirmó que seguirá adelante con las acciones legales en representación del fiscalizador herido, mientras se desarrolla el periodo de investigación fijado por el tribunal para esclarecer los hechos ocurridos en el sector rural de la comuna.