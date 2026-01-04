FOTO. Universidad de Chile confirma amistoso en Perú: no hubo acuerdo entre los equipos de Lima
Pese a los problemas que puso la autoridad peruana, los dos equipos más populares jugarán el mismo día y a la misma hora.
Hace algunos días, Universidad de Chile fue anunciada como el rival de Universitario de Deportes para la “Noche Crema”, pero este importante amistoso corría serio riesgo de ser suspendido.
Fue el Ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, quien puso la primera voz de alerta, lo que el pasado sábado fue confirmado por la cartera ministerial del país vecino.
Pese a que el club peruano puso las entradas a la venta para el choque programado para el sábado 24 de enero, desde el Gobierno de Perú amenazan con cancelarlo debido a la realización de otro evento deportivo de gran magnitud ese mismo día.
Esto, porque Alianza Lima también agendó su “Noche Blanquiazul” para la misma fecha, instancia en la que enfrentará nada menos que al Inter Miami de Lionel Messi, espectáculo que podría requerir una gran cantidad de efectivos policiales.
Pasaron los días y finalmente, al parecer, no hubo acuerdo: ambos equipos siguen promocionando sus partidos para ese sábado 24 de enero, a las 20:00 horario local (22:00 de Chile).
