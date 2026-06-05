La posible formación de Chile para enfrentar a Portugal
Nicolás Córdova ya tiene definido el equipo con el que desafiará al elenco de Cristiano Ronaldo.
Si bien Nicolás Córdova trabaja con diversas oncenas durante las prácticas, no es amigo de repetir exactamente el mismo equipo a la hora de jugar los partidos.
La fórmula la mantendrá de cara al juego de este sábado, donde la selección chilena enfrentará a Portugal en Oeiras.
Revisa también:
El staff técnico nacional ya tiene definido el esquema con el cual saltarán a enfrentar al elenco de Cristiano Ronaldo, aunque puede que cambien algunos nombres.
Todo indica, según información de ADN Deportes, que La Roja dispondrá de un 4-3-3 en tierras lusas.
La más probable oncena de Chile sería con Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.