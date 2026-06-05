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La posible formación de Chile para enfrentar a Portugal

Nicolás Córdova ya tiene definido el equipo con el que desafiará al elenco de Cristiano Ronaldo.

Carlos Madariaga

David Oyarzún

La posible formación de Chile para enfrentar a Portugal

La posible formación de Chile para enfrentar a Portugal / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Si bien Nicolás Córdova trabaja con diversas oncenas durante las prácticas, no es amigo de repetir exactamente el mismo equipo a la hora de jugar los partidos.

La fórmula la mantendrá de cara al juego de este sábado, donde la selección chilena enfrentará a Portugal en Oeiras.

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El staff técnico nacional ya tiene definido el esquema con el cual saltarán a enfrentar al elenco de Cristiano Ronaldo, aunque puede que cambien algunos nombres.

Todo indica, según información de ADN Deportes, que La Roja dispondrá de un 4-3-3 en tierras lusas.

La más probable oncena de Chile sería con Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

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