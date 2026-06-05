La posible formación de Chile para enfrentar a Portugal / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Si bien Nicolás Córdova trabaja con diversas oncenas durante las prácticas, no es amigo de repetir exactamente el mismo equipo a la hora de jugar los partidos.

La fórmula la mantendrá de cara al juego de este sábado, donde la selección chilena enfrentará a Portugal en Oeiras.

El staff técnico nacional ya tiene definido el esquema con el cual saltarán a enfrentar al elenco de Cristiano Ronaldo, aunque puede que cambien algunos nombres.

Todo indica, según información de ADN Deportes, que La Roja dispondrá de un 4-3-3 en tierras lusas.

La más probable oncena de Chile sería con Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.