La U de Chile reacciona ante la salida de Matías Sepúlveda: el reemplazante que buscan en Azul Azul

La Universidad de Chile sigue moviéndose con lentitud en el mercado de fichajes y ahora estaría a detalles de perder a otra pieza fundamental de su plantel.

Según reportó el periodista César Merlo, existe un acuerdo total para que Matías Sepúlveda se convierta en nuevo jugador de Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana.

De acuerdo a lo informado por el comunicador trasandino, en los próximos días el “Tucu” deberá realizarse los exámenes médicos en Chile y, de no mediar complicaciones, se ejecutará la cláusula de salida de 1 millón de dólares para que el volante firme posteriormente un contrato por cuatro años en Argentina.

El reemplazo de Sepúlveda que ya buscan en la U

En un movimiento que se habría gestado con rapidez en el mercado, la Universidad de Chile podría quedarse sin uno de los titulares de la última temporada. Ante esta ofensiva del cuadro granate, en Azul Azul ya habrían adelantado gestiones para encontrar a su reemplazante.

Según información de ADN Deportes, el apuntado para cubrir la eventual baja de Sepúlveda sería Marcelo Morales, quien dejó el club a comienzos de 2025 para fichar por el New York Red Bulls de la MLS.

La intención sería acordar un préstamo por el “Shelo”, quien no ha tenido muchos minutos en el primer equipo del conjunto estadounidense y aparece como una alternativa ya probada para el puesto de lateral izquierdo.