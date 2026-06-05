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VIDEOS. New York Knicks sobrevive y suma un agónico triunfo para dar otro golpe hacia el anillo de la NBA

Los de la “Gran Manzana” dilapidaron una ventaja de dos dígitos y terminaron ganando con lo justo otra vez de visitante ante San Antonio Spurs.

Carlos Madariaga

New York Knicks sobrevive y suma un agónico triunfo para dar otro golpe hacia el anillo de la NBA

New York Knicks sobrevive y suma un agónico triunfo para dar otro golpe hacia el anillo de la NBA / T@nyknicks

New York Knicks sigue alargando su temporada de ensueño en la disputa de las finales de la NBA y este viernes se pusieron 2-0 en la llave ante San Antonio Spurs.

A diferencia de un primer juego más que batallado entre ambos, ahora las rachas de rendimiento se fueron alternando en el Frost Bank Center de San Antonio.

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Fue así como tras un primer cuarto impecable de los Spurs por 34-25, los Knicks se fueron al descanso en ventaja 56-52.

Nueva York amplió la diferencia y pareció sentar una supremacía irremontable, llegando a sacar más de 10 puntos de ventaja en el segundo lapso.

Sin embargo, los Spurs volvieron por sus fueros y tuvieron una racha donde llegaron a igualar el juego a 97 puntos por lado.

Victor Wembanyama, con 29 unidades, parecía ser el destinado a ser el héroe, pero una pérdida en los segundos finales y la falla en el doble que parecía ser el ganador les terminó llevando a una derrota estrecha por 104-105.

El dominicano Karl Anthony Towns, con 21 puntos y 13 rebotes, fue la figura del compromiso para los Knicks, que así llegaron a 13 victorias seguidas y un 2-0 en la llave que les permite volver a Nueva York con la perspectiva de jugar de local el lunes 8 y el miércoles 10, donde, de ganar ambos juegos, se consagrarían campeones de la NBA.

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