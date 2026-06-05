New York Knicks sobrevive y suma un agónico triunfo para dar otro golpe hacia el anillo de la NBA / T@nyknicks

New York Knicks sigue alargando su temporada de ensueño en la disputa de las finales de la NBA y este viernes se pusieron 2-0 en la llave ante San Antonio Spurs.

A diferencia de un primer juego más que batallado entre ambos, ahora las rachas de rendimiento se fueron alternando en el Frost Bank Center de San Antonio.

Fue así como tras un primer cuarto impecable de los Spurs por 34-25, los Knicks se fueron al descanso en ventaja 56-52.

Nueva York amplió la diferencia y pareció sentar una supremacía irremontable, llegando a sacar más de 10 puntos de ventaja en el segundo lapso.

THE KNICKS ARE HEATIN' UP 👀



10-point lead in the third quarter for New York on ABC and the ESPN App 🍿 pic.twitter.com/opBeZAUrHk — ESPN (@espn) June 6, 2026

Sin embargo, los Spurs volvieron por sus fueros y tuvieron una racha donde llegaron a igualar el juego a 97 puntos por lado.

Victor Wembanyama, con 29 unidades, parecía ser el destinado a ser el héroe, pero una pérdida en los segundos finales y la falla en el doble que parecía ser el ganador les terminó llevando a una derrota estrecha por 104-105.

El dominicano Karl Anthony Towns, con 21 puntos y 13 rebotes, fue la figura del compromiso para los Knicks, que así llegaron a 13 victorias seguidas y un 2-0 en la llave que les permite volver a Nueva York con la perspectiva de jugar de local el lunes 8 y el miércoles 10, donde, de ganar ambos juegos, se consagrarían campeones de la NBA.